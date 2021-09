Prefeitura de Belém anuncia reunião com a dupla Re-Pa e Tuna para discutir público nos estádios

Um dia após diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente (Sesma), Cláudio Salgado, desmentir o aumento percentual de público em jogos em Belém de 20% para 30%, a Prefeitura da capital paraense anunciou uma reunião com a dupla Re-Pa e a Tuna. O encontro ocorre nesta sexta-feira (17), às 9h. Vale lembrar que o Remo tem, no mesmo dia, uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir o mesmo tema na Série B.

De acordo com o tweet feito na rede social do órgão máximo municipal belenense, apesar das mais de 500 mil pessoas já vacinadas com a segunda dose, a análise da situação sanitária é necessária, antes da tomada de qualquer decisão.

Entenda o caso

Atualmente, já estão permitidos jogos de futebol com público no Pará. O Governo do Estado autorizou partidas com no máximo 30% da capacidade dos estádios, mas cada município tem autonomia para optar por seguir o teto ou estipular um número menor - como foi o caso de Belém.

Apesar da autorização dos órgãos públicos, os jogos do Brasileiro das Séries B, C e D, que têm representantes paraenses, só poderão receber torcedores após autorização da CBF, instituição que organiza as competições.

Para a Série D já estão confirmados jogos com público a partir das semifinal e, na Terceirona, é esperado que a fase final tenha torcedores presentes.

Enquanto isso, na Série B clubes como Cruzeiro, Goiás, Vila Nova e Vasco têm passado por cima da CBF e conseguido, via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a permissão de mandar jogos com público sem precisar aguardar a reunião do congresso técnico, que será na próxima sexta-feira (17)