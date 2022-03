Pouso Alegre x Coritiba: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (10/03), pela Copa do Brasil

As equipes Pouso Alegre x Coritiba entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (10/03), para disputar a 2° rodada da Copa do Brasil. A partida inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão, em Pouso Alegre (MG). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Pouso Alegre x Coritiba ao vivo?

A partida Pouso Alegre x Coritiba pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Amazon Prime, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Pouso Alegre x Coritiba chegam para o jogo?

No Campeonato Mineiro, Pouso Alegre é o vice-lanter e acumula 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Coritiba é o vice-líder do Campeonato Paranaense, com um total de 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, os mesmos números do atual líder da competição, o Operário. Seu saldo de gols é composto por 15 gols marcados contra 8 sofridos, apenas 4 gols marcados e 1 gol sofrido a menos que o líder do campeonato.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Cairo; Nando, Ramon Baiano, Luanderson e Foguinho; Gledson, Carlinhos e Denner; Eberê, Iago e Bruno Moraes. Técnico: Francisco Diá.

Coritiba: Alex Muralha; Val (Guillermo), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Ficha técnica

Pouso Alegre x Coritiba

Copa do Brasil

Local: Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão, em Pouso Alegre (MG)

Data/horário: 10 de março de 2022, às 21h30