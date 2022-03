Barcelona x Galatasaray: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/03) pela Liga Europa

As equipes Barcelona x Galatasaray entraram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (10/03), para disputar as oitavas de final da Liga Europa. O embate ocorrerá no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Barcelona x Galatasaray ao vivo?

A partida Barcelona x Galatasaray pode ser assistida ao vivo pelos canais TV Cultura e ESPN, bem como pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Barcelona x Galatasaray chegam para o jogo?

Em suas duas partidas pela Liga Europa deste ano, ambas disputadas contra o Napoli, o Barcelona conquistou um empate, por 1 a 1, e uma vitória, por 4 a 2. Na La Liga, a equipe catalã está em 3° lugar e detém 13 vitórias, 9 empates e 4 derrotas.

Na fase anterior, Galatasaray liderou o Grupo E, onde jogaram Lazio e Olympique de Marselha, e conquistou 3 vitórias e 3 empates. Seu atual saldo de gols é de 7 gols marcados contra 3 sofridos. No Campeonato Turco, porém, a equipe está na 12° posição.

As equipes jogarão novamente às 14h45 da próxima quinta-feira (17/03)

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Dest, R. Araujo, Eric García, J. Alba; N. González, F. de Jong, P. Gonzalez; Adma Traoré, F. Torres, M. Depay. Técnico: Xavi.

Galatasaray: Peña Sotorres; van Aanholt, Marcão, Nelsson, Boey; Antalyali, Kutlu; Aktürkoğlu, Feghouli, Babel; M. Mohamed. Técnico: Domènec Torrent.

Ficha técnica

Barcelona x Galatasaray

Liga Europa

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/horário: 10 de março de 2022, às 17h