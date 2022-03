Sevilla x West Ham: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (10/03) pela Liga Europa

As equipes Sevilla x West Ham entraram em campo às 14h45 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (10/03), para disputar as oitavas de final da Liga Europa. A partida tem por local o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Sevilla x West Ham ao vivo?

A partida Sevilla x West Ham já pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+.

Como Sevilla x West Ham chegam para o jogo?

No Campeonato Espanhol, a La Liga, Sevilla é o atual vice-líder e acumula 15 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 39 gols marcados contra 18 gols sofridos. Na Liga Europa, Sevilla disputou apenas dois jogos, ambos contra o Dinamo de Zagreb. Enquanto o time espanhol ganhou por 3 a 1 no jogo de ida, perdeu por 1 a 0 no de volta.

Já West Ham fechou a fase de grupos da Liga Europa em 1° lugar do Grupo H, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 11 vitórias e 3 derrotas.

Até a publicação desta matéria, a partida estava empatada por 0 a 0.

Sevilla e West Ham se enfrentarão novamente às 17h da próxima quinta-feira (17/03).

Prováveis escalações

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Gudelj, Acuña; Jordán, El-Haddadi, Torres; Corona, En-Nesyri, Ocampos. Técnico: Julen Lopetegui.

West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek, Lanzini; Vlasic, Fornals, Antonio. Técnico: David Moyes.

Ficha técnica

Sevilla x West Ham

Liga Europa

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha

Data/horário: 10 de março de 2022, às 14h45