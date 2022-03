Avaí x Ceilândia: onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (10/03) pela Copa do Brasil

As equipes Avaí x Ceilândia entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (10/03), para disputar a 2° rodada da Copa do Brasil. A partida acontecerá no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Avaí x Ceilândia ao vivo?

A partida Avaí x Ceilândia pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Avaí x Ceilândia chegam para o jogo?

No Campeonato Catarinense, Avaí está na 8° posição e acumula 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. Já na primeira rodada da Copa do Brasil, o Avaí empatou com o URT por 1 a 1.

Pela Copa do Brasil, Ceilândia detém 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 20 gols marcados contra 10 sofridos.

Prováveis escalações

Avaí: Douglas; Lourenço, Betão, Alemão e Cortez; Jean Cléber, Bruno Silva e Morato; Copete, Muriqui e Rômulo. Técnico: Eduardo Barroca.

Ceilândia: Matheus Kayser; Crystian, Vidal, Igor e China; Liel, Gabriel Henrique e Tarta; Cabralzinho, Romarinho e Gabriel Pedra. Técnico: Adelson de Almeida.

Ficha técnica

Avaí x Ceilândia

Copa do Brasil

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)

Data/horário: 10 de março de 2022, às 21h30