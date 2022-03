São Paulo x Palmeiras: onde assistir e o horário do jogo de hoje (10/03) pelo Campeonato Paulista

As equipes São Paulo x Palmeiras entram em campo às 20h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (10/03), para disputar uma partida atrasada da 4° rodada do Campeonato Paulista. O duelo ocorrerá no Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir São Paulo x Palmeiras ao vivo?

A partida São Paulo x Palmeiras pode ser assistida ao vivo pelo canal do Youtube do Paulistão e pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como São Paulo x Palmeiras chegam para o jogo?

São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista com um total de 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 13 gols marcados contra 8 sofridos.

Já o Palmeiras está invicto, lidera o Grupo C e registra 6 virtórias e 2 empates. A equipe acumulou 12 gols marcados contra apenas 1 gol sofrido.

Prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Eder (Rigoni) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

São Paulo x Palmeiras

Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/horário: 10 de março de 2022, às 20h30