Portugal x Hungria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Hungria jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Portugal venceu a Hungria por 3 a 2 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @UEFAEURO)

Portugal x Hungria disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Portugal x Hungria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as rodadas passadas das eliminatórias, Portugal goleou a Armênia por 5 a 0, venceu a Hungria por 3 a 2 e superou a Irlanda por 1 a 0.

Além de sua derrota para Portugal, a Hungria passou por um empate de 2 a 2 com a Irlanda e por uma vitória de 2 a 0 sobre a Armênia.

Portugal x Hungria: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Hungria: Balázs Tóth; Négo, Orbán, Szalai, Kerkez; Schäfer, Styles, Bolla, Szoboszlai; Sallai e Lukács. Técnico: Marco Rossi.

FICHA TÉCNICA
Portugal x Hungria
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45

