Platense x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) pelo Argentino Platense e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.09.25 18h00 Platense e San Martín de San Juan somam a mesma quantidade de pontos no Grupo B do Campeonato Argentino (X/ @caplatense) Platense x San Martín de San Juan disputam hoje, sexta-feira (26/09), pela 10° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Platense x San Juan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Platense ocupa a 11° posição do Grupo B da segunda fase do Campeonato com 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos. Já o San Martín de San Juan está em 12° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos. Platense x San Martín de San Juan: prováveis escalações Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. Técnico: Cristian González. San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. Técnico: Leandro Romagnoli. FICHA TÉCNICA Platense x San Martín de San Juan Campeonato Argentino Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 19h