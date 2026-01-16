Pisa x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pelo Campeonato Italiano

Pisa x Atalanta disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pisa x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pisa é o vice-lanterna na Série A italiana e acumula 1 vitória, 10 empates, 9 derrotas, 15 gols marcados e 30 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas do Campeonato Italiano.

Já a Atalanta ocupa a 7° posição e soma 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Pisa x Atalanta: prováveis escalações

Pisa: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

FICHA TÉCNICA

Pisa x Atalanta

Campeonato Italiano

Local: Arena Garibaldi, em Pisa, Itália

Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 16h45