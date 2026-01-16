Pisa x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pelo Campeonato Italiano Pisa e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 16.01.26 15h45 A Atalanta soma 18 pontos a mais que Pisa no Campeonato Italiano (X/ @Atalanta_BC) Pisa x Atalanta disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pisa x Atalanta ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Pisa é o vice-lanterna na Série A italiana e acumula 1 vitória, 10 empates, 9 derrotas, 15 gols marcados e 30 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas do Campeonato Italiano. Já a Atalanta ocupa a 7° posição e soma 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Werder Bremen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/01) pela Bundesliga Werder Bremen e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Pisa x Atalanta: prováveis escalações Pisa: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. FICHA TÉCNICA Pisa x Atalanta Campeonato Italiano Local: Arena Garibaldi, em Pisa, Itália Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atalanta pisa jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10