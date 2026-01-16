Werder Bremen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/01) pela Bundesliga

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Werder Bremen x Eintracht Frankfurt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Eintracht acumula na Bundesliga 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 35 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Werder Bremen soma um total de 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Alemão.

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt: prováveis escalações

Werder Bremen: Backhaus; Stark, Friedl e Pieper; Sugawara, Lynen, Stage, Puertas e Schmidt; Njinmah e Schmid. Técnico: Horst Steffen.

Eintracht: Zetterer; Collins, Koch e Theate; Kristensen, Larsson, Dahoud e Brown; Uzun, Götze e Knauff. Técnico: Dino Toppmöller.

FICHA TÉCNICA

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt

Bundesliga 2026

Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha

Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, às 16h30