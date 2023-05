Pep Guardiola provoca Real Madrid após goleada na semifinal da Champions League

O Manchester City se manteve fiel à boa campanha na partida de volta da semifinal da Champions League e venceu o Real Madrid em uma goleada de 4 a 0, na última quarta-feira (17). Após o jogo, o treinador do City, Pep Guardiola, viralizou nas redes sociais em uma foto onde aparece fazendo o quatro com as mãos, simbolizando o número de gols em cima do rival.

Na imagem, além de Pep, estão seu irmão Pere, o ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri, e conhecidos do treinador. Foi o irmão de Pep que publicou a foto nas redes sociais, que rapidamente teve vários compartilhamentos. Ele chegou a excluir a publicação, mas era tarde demais e a imagem já tinha viralizado.

A filha de Pep, Maria Guardiola, também provocou o Real Madrid em publicação nas redes sociais. Em um vídeo curto, ela filma o placar no Eithad Stadium, mostrando o resultado da partida. Na legenda, escreveu: "Outra aula de futebol. Muito orgulhosa de você”.