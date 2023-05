Manchester City goleia Real Madrid em casa e vai à final da Champions contra a Inter de Milão

A final da Champions League está definida. O Manchester City venceu o Real Madrid por 3 a 0, na segunda partida da semifinal e vai disputar o título contra a equipe da Inter de Milão. O duelo realizado no Eithad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, foi decidido em favor dos donos da casa, que marcaram três vezes, duas com Bernardo Silva, um gol contra de Éder Militão e outro de Julián Álvarez, já nos acréscimos.

O Manchester City teve um desempenho impressionante no jogo contra os Merengues. A equipe inglesa dominou o primeiro tempo, pressionando constantemente e roubando várias bolas no campo de ataque. Eles avançaram com um grande número de jogadores e foram recompensados com dois gols marcados por Bernardo Silva. O primeiro gol veio de um belo chute após um passe de De Bruyne, enquanto o segundo foi de cabeça, aproveitando um rebote na grande área.

SAIBA MAIS



O Real Madrid teve uma ameaça isolada com um poderoso chute de longa distância de Kroos. A distância entre os times ficou evidente até nas estatísticas da partida. O Manchester teve 59% de posse de bola, contra 42% do Real Madrid. Foram sete chutes em gol, contra quatro do adversário. Se no primeiro tempo o ritmo foi ditado pelos ingleses, no segundo tempo não foi diferente e a goleada tomou forma rapidamente.

Aos 30, De Bruyne cobrou falta fechada e Akanji desviou de cabeça, mas a bola bateu em Éder Militão antes de entrar. Na sequência e já nos acréscimos, Mahrez tocou para Foden, que deixou Julián Álvarez na cara de Courtois, para fechar o caixão e decretar a classificação heróica à final da Champions League.