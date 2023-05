Inter vence Milan com gol de Lautaro Martínez e avança à final da Champions League

A Inter de Milão venceu o Milan e garantiu vaga na grande final da Champions League. A partida foi disputada no estádio San Siro. O único gol do confronto foi marcado aos 28 do segundo tempo. Lautaro Martinez recebeu de Lukaku na área, ajeitou com o pé esquerdo e abriu o placar.

Agora, a Inter de Milão se prepara para a final do dia 10 de junho, em Istambul, contra o vencedor de Manchester City ou Real Madrid.

Para a decisão, a Inter chegou em boa vantagem, por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, além de um bom resultado no Campeonato Italiano, após ter vencido o Sassuolo por 4 a 2, com dois gols de Lukaku, abrindo distância de cinco sobre para o Milan, que, por sua vez, perdeu para o Spezia, por 2 a 0. Os dois times disputam vaga no G-4 da competição, conquistada pelo Napoli.

Ao longo da história, a Internazionale não chegava em uma decisão desde 2009/10, data de seu último título, conquistado sobre o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu. Do outro lado, o Milan é o maior vencedor da Champions em solo italiano, com cinco troféus. Apesar disso, não disputa uma final desde 2006/207, quando triunfou sobre o Liverpool, em Atenas.