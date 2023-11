"Pensa que é o Ronaldinho ou o Zidane”, afirma ex-atacante do United sobre Antony

O búlgaro Dimitar Berbatov, ex-atacante do Manchester United, fez duras críticas ao brasileiro Antony, atual camisa 21 dos Red Devils. O ex-jogador, que defendeu o clube de 2008 a 2012, acredita que o jovem ponta-direita precisa jogar mais simples, ao invés de “pensar que é Ronaldinho ou o Zidane”.

“Antony faz coisas estúpidas. Olha, é fácil. Ele só tem que fazer tudo mais simples. No momento em que você começar a pensar que é Ronaldinho ou o Zidane enquanto joga, você vai sofrer mais. Não tente fazer coisas estúpidas que não ajudam o time. É tão rápido, use isso para começar a fazer gols e dar assistências”, disse Berbatov, em entrevista ao jornal britânico "Daily Mirror".

Presente em uma geração vitoriosa do United, Berbatov acredita que o brasilerio precisa justificar a confiança do técnico Erik ten Hag em seu futebol e o alto investimento feito pela equipe inglesa. “O Antony precisa entender que sempre que pisa em campo precisa justificar a confiança depositada pelo Ten Hag. Mas até agora não está funcionando para o Antony. O meu conselho é jogar simples, não complicar as coisas”, completou o ex-atleta.

Contratado por 100 milhões de euros (R$ 505 milhões) em 2022, Anthony soma 55 jogos com a camisa do United, com oitos gols marcados e três assistências. O atacante enfrenta acusações de agressão da ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, e de outras duas mulheres. Após ter sido afastado por três semanas em setembro de 2023, ele foi reintegrado pelo Manchester United e já voltou a atuar pela equipe.