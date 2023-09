Técnico do Manchester United comenta conversa com Antony, acusado de violência doméstica

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, revelou durante uma entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (15), detalhes de uma conversa que teve com o jogador Antony, que está atualmente envolvido em uma polêmica acusação de agressão por parte da DJ Gabriela Cavalin.

Ten Hag compartilhou brevemente sua interação com o jogador brasileiro, destacando que já discutiu a situação com ele. O técnico afirmou que Antony está se sentindo desapontado, mas que está em boas condições.

Antony foi temporariamente afastado do Manchester United no último sábado (9), para permitir que as investigações prosseguissem. Ten Hag não especificou quando o atacante poderá retornar às atividades do time, declarando que não possui informações sobre o prazo.

Durante o período de afastamento, Antony está em São Paulo e foi flagrado aproveitando a piscina de seu apartamento em Alphaville, área nobre da capital. Os detalhes do caso incluem vídeos de um inquérito que mostram uma lesão grave na mão da DJ Gabriela, que alega ter sido causada pela última agressão do jogador.

Agressões e ameaças

Além disso, mensagens de texto ameaçadoras supostamente enviadas por Antony após um episódio de ciúmes foram reveladas, acrescentando mais complexidade ao caso.

Em um desenvolvimento subsequente, Antony foi desconvocado da Seleção Brasileira para as partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026, após uma reunião entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o treinador Fernando Diniz, seguindo a publicação de um artigo pelo UOL sobre o caso. Essa decisão mostra a repercussão do incidente no cenário esportivo internacional.

Uma troca de mensagens de texto mostra ameaças do atleta após uma crise de ciúmes: "Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se f*der", escreveu Antony para Gabriela.