Bancária se une a DJ e também acusa Antony de agressão: 'Me empurrou e eu bati a cabeça'

Ingrid Lana, bancária de 33 anos que também está acusando o jogador Antony de agressão, detalhou sobre o ocorrido em uma entrevista. Durante o "Domingo Espetacular" deste domingo (10), na Record TV, ela contou que não são amantes e explicou que a decisão de falar sobre a agressão veio após as denúncias da DJ Gabriela Cavalli se tornarem públicas.

Segundo Ingrid, Antony tentou abusá-la sexualmente em setembro de 2022, durante viagem à Inglaterra. Ela estava em Manchester para cuidar de remessas internacionais a convite da família do jogador e nega ter tido qualquer envolvimento com ele.

"Meu propósito era só negócios. Chegando lá, a convite dele, eu percebi que ele estava com segundas intenções. Nunca fui amante de ninguém", disse a bancária. "Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça", detalhou. Ela contou que sofria agressões constantes e que chegou a ser procurada pelos assessores do atleta para não falar com jornalistas.

Em entrevista ao G1, Ingrid revelou que Antony implorou para que ela não o denunciasse. "Ele falou para mim: 'Pelo amor de Deus, não me denuncia. Porque agora eu vou jogar na Copa [de 2022 no Catar] daqui um mês, dois meses no máximo, eu fico focado. Isso pode me prejudicar'", disse.

"Para mim isso é que ele é uma pessoa agressiva, é uma pessoa manipuladora. Ele precisa de tratamento urgente", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)