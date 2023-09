Jogador Antony é acusado de agressão por mais duas mulheres

Após ser acusado de agressão pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, o jogador Antony, do Manchester United, recebeu mais duas acusações de agressão contra mulheres. Os casos teriam ocorrido no ano passado, em São Paulo e em Manchester, na Inglaterra.

Ele já está sendo investigado pelas agressões e ameaças à ex-namorada, que teriam ocorrido entre 2022 e 2023. Por conta do caso, ele chegou a ser desconvocado da Seleção Brasileira, para o jogo contra a Bolívia desta sexta-feira (8), em Belém.

VEJA MAIS

Agora, Ingrid Alana, de 33 anos, é quem acusa Antony. Segundo a moça, o jogador a teria agredido em outubro do ano passado, após ela se recusar a ter relações sexuais com ele. “Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, disse em entrevista à Record TV.

O outro caso teria acontecido com Rayssa de Freitas, em maio de 2022. Ela acusa Antony de lesão corporal, por conta de uma suposta agressão por parte do jogador e de Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras. Um boletim de ocorrência foi registrado pela moça no mesmo mês no 91º Distrito Policial, em São Paulo.

Na última quarta-feira (6), o Manchester United, time do jogador, emitiu um comunicado onde afirma que leva a sério a questão e deve aguardar novas informações, e até lá, não deve fazer novos comentários sobre o caso.