‘Batia minha cabeça no vidro do carro, me empurrava’ diz Gabriela, ex-namorada do jogador Antony

Antony Santos, atacante do Manchester City e recentemente cortado da Seleção Brasileira, foi acusado de violência doméstica, ameaça e agressão contra a DJ Gabriela Cavallin, na última segunda-feira, 04. O atleta nega ter cometido os crimes.

Em entrevista ao portal G1, a influenciadora falou sobre os episódios de agressão. “Puxava meu cabelo, batia minha cabeça no vidro do carro, me empurrava”, revelou.

Cavallin também afirmou ter perdido um bebê quando estava grávida do atleta, e que Antony era “tóxico, ciumento”. Entre as ameaças, ele a “xingava, tratava mal, perseguia”, e quase a manteve em cárcere privado.

Com a denúncia e medida preventiva contra o jogador, Gabriella diz que está com "menos 100kg nas costas". “Posso ser eu mesma agora. Não preciso viver com medo de uma explosão dele".

Violência doméstica, ameaça e agressão

Na última segunda-feira, 04, novas provas do caso foram divulgadas pela imprensa. O conteúdo exclusivo do portal UOL mostra momentos em que o atacante ofendeu e ameaçou Gabriela durante brigas no Brasil e no exterior. O casal ficou junto por dois anos, entre 2021 e 2023.

Em uma das mensagens, Antony deseja a morte de Gabriela, além de ameaçar e xingar a DJ Gabi Cavallin, como se refere nas redes sociais.

Em junho deste ano, a influenciadora registrou um B.O de violência doméstica e compartilhou nas redes sociais, fotos com machucados nos dedos, alegando que o jogador teria jogado uma taça de vidro nela durante uma discussão.

Desconvocado da Seleção

Ainda na segunda-feira (04), Antony foi cortado da Seleção Brasileira pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e desconvocado pelo técnico Fernando Diniz. O paulista deveria jogar pelo Brasil na partida contra a Bolívia, na próxima sexta-feira (08), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No Instagram, o atleta se pronunciou afirmando que as acusações são falsas e, ainda, que a “relação com a Sr. Gabriel era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais com prática de qualquer agressão física”.

“Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas”, publicou em seu perfil no Instagram. O atleta está sendo investigado pela Justiça de São Paulo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)