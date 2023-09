Após novas acusações, Antony expõe conversa com suposta vítima, Ingrid Lana: 'Farsante'

Após novas acusações de agressão, o jogador Antony rebateu a suposta vítima com prints de conversas íntimas entre os dois. A bancária Ingrid Lana, de 33 anos, concedeu uma entrevista ao "Domingo Espetacular", na Record TV, e revelou ter sido agredida pelo atacante, assim como a DJ Gabriela Cavalli. Horas depois das mensagens serem divulgadas, Ingrid afirmou que tudo era montagem.

"Não gostaria, mas estou sendo obrigado a publicar uma pequena parte das conversas de WhatsApp com a Ingrid, que demonstra que só tivemos um único encontro, íntimo e consensual. Esse assunto com essa farsante será resolvido na justiça", escreveu Antony em seus stories do Instagram antes de revelar os prints.

Nas imagens seguintes, o jogador mostra conversas que apontariam uma suposta relação consensual entre os dois. Em uma das mensagens, Ingrid escreve: "Jamais iria te prejudicar. Você não confia em mim?".

Resposta de Ingrid

Após os prints serem divulgados, Ingrid rebateu Antony em seu Instagram e afirmou que as mensagens são falsas. "Muito fácil montar mensagens e postar agora, né? Está desesperado? Só mostra o quanto você é mentiroso e não respeita as mulheres. Independentemente de você flertar com alguma mulher, não é não!", escreveu.

Ela ainda informou que vai "tomar as devidas providências" e disse que Antony precisa "se tratar". Veja:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)