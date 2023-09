Com medo de ser preso na Inglaterra, Antony se abriga no Brasil para responder processo de agressão

O jogador Antony, após ter sido convocado e posteriormente cortado da Seleção Brasileira, retornou ao Brasil. O motivo são as acusações de violência doméstica, feitas pela ex-namorada Gabriela Cavallin e outras mulheres. Os relatos fizeram com que o jogador fosse afastado do Manchester United por tempo indeterminado.

De acordo com a advogada Vanessa Souza, que representa Gabriela, a decisão de Antony de se distanciar da Inglaterra foi uma estratégia para se afastar dos holofotes e ganhar tempo, caso haja um pedido de prisão preventiva.

"As acusações ainda estão em fase de investigação policial, e um processo formal ainda não foi instaurado. Antony precisa ser ouvido inicialmente", disse a advogada.

A preocupação de Antony com a repercussão do caso, tanto na imprensa britânica quanto em sua ida à polícia para prestar depoimento, é evidente. Isso se deve, em parte, ao recente caso de Daniel Alves, que após ser acusado de estupro foi à polícia prestar depoimento e acabou sendo preso na Espanha. Considerando que as leis na Inglaterra são mais rigorosas para os tipos de crime dos quais Antony é acusado, sua decisão de sair estrategicamente do país pode ter sido uma medida preventiva.

Segundo informações de fontes próximas ao jogador, ele deverá prestar depoimento, mesmo à distância, nos próximos dias.

A assessoria de Antony, no entanto, enfatiza que o retorno do jogador ao Brasil não está diretamente relacionado às investigações na Europa. De acordo com eles: "A informação de que Antony retornou ao Brasil por causa das investigações na Europa é falsa. O jogador voltou ao país no último dia 4 de setembro para servir à Seleção Brasileira nos Jogos das Eliminatórias. No mesmo dia, quando já estava se preparando para se apresentar em Belém - local do primeiro jogo da Seleção, contra a Bolívia - o atleta recebeu uma ligação do técnico Fernando Diniz e ouviu que havia sido cortado dos jogos. Desde este episódio, o Manchester United pediu para que Antony permanecesse no Brasil. O jogador espera que as supostas denúncias de agressões sejam esclarecidas na justiça".