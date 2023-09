Antony está disposto a entregar o celular à polícia após acusações de agressão a ex-namorada

O atacante Antony, do Manchester United, retornou à Inglaterra nesta quarta-feira (27) após passar dias no Brasil. O jogador enfrenta acusações de agressão física contra a ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres. De acordo com veículos de imprensa britânicos como "The Times" e "The Telegraph", o atleta está disposto a entregar seu celular à polícia para colaborar com as investigações.

Antony havia retornado ao Brasil no início de setembro e chegou a ser convocado pelo técnico interino da Seleção, Fernando Diniz, para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, foi posteriormente retirado da lista de convocados, também em decorrência das acusações de agressão. Desde a data Fifa de setembro o brasileiro está afastado das atividades do Manchester United, que aguarda o prosseguimento das investigações.

O jogador utilizou suas redes sociais para negar as acusações de agressão, afirmando ser vítima de falsas alegações. Ele se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre o caso.