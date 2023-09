Estudante retira acusações de agressão contra Antony, afirma jornal

A estudante e influenciadora Rayssa de Freitas, que havia acusado Antony de agressão em 2022, retirou as acusações contra o jogador do Manchester United.

Neste ano, Antony foi desconvocado da Seleção Brasileira e afastado do clube inglês devido às acusações de violência doméstica, agressão e coerção contra a ex-namorada DJ Gabriela Cavallin.

De acordo com o jornal britânico ‘The Telegraph’, Rayssa registrou um boletim de ocorrência contra o atleta na Polícia de São Paulo, no ano passado, antes da entrada do jogador no Manchester United.

A jovem alegou ter sido agredida durante a volta de uma festa com Antony, Rafa Cortes e Mallu Ohana, ex-esposa do atacante Dudu, do Palmeiras , e que saia com o jogador na época.

Segundo ela, houve um desentendimento no carro de Antony após a noitada por ela querer voltar para casa e não seguir para ‘continuar a diversão’.

Em seguida foi agredida pelo ‘casal’ até conseguir fugir ao abrir a porta traseira do carro durante uma parada no sinal de trânsito. Um motociclista que estava atrás do veículo testemunhou o ocorrido e anotou a placa do carro do jogador.

Ainda de acordo com a publicação, o United só ficou ciente da queixa este ano, após a revelação de outros casos pela imprensa brasileira. Ao checarem as informações, viram que a estudante já havia retirado a queixa.

Caso Antony

Mesmo com a queixa de Rayssa retirada, o atacante ainda enfrenta outras duas acusações de violência doméstica, sendo uma da ex-namorada, Gabriela Cavallin, e da bancária Ingrid Lana.

No Instagram, o jogador expôs Ingrid com imagens de conversas e afirmando que tiveram “único encontro, íntimo e consensual”, e que as acusações são falsas. O processo de Gabriela Cavallin, registrado em junho, está em trâmite na Justiça de São Paulo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)