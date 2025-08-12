Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 12.08.25 20h30 A partida de volta entre Peñarol e Racing (ARG) será realziada às 21h30 da próxima terça-feira, dia 19 (X/ @Libertadores) Peñarol x Racing Club disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Peñarol x Racing ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Peñarol foi vice-líder do Grupo H e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira América x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Sudamericana América de Cali e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) da Libertadores Atlético Nacional e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Peñarol x Racing: prováveis escalações Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera. Racing: Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara. FICHA TÉCNICA Peñarol x Racing Club Copa Libertadores da América Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América Peñarol Racing Club jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00