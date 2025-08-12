Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores

Peñarol x Racing Club disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peñarol x Racing ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Peñarol foi vice-líder do Grupo H e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Peñarol x Racing: prováveis escalações

Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera.

Racing: Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara.

FICHA TÉCNICA

Peñarol x Racing Club

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 21h30