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Paysandu x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa Verde

Paysandu e GAS jogam pela Copa Verde hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Papão vem de uma vitória de 3 a 2 sobre a Portuguesa-SP (Igor Mota/ O Liberal)

Paysandu x GAS disputam hoje, terça-feira (24/03), a 1° rodada da Copa Verde 2026. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Modelão, em Castanhal (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x GAS RR ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Canal do Benja, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Papão vem de uma sequência de uma vitória de 1 a 0 sobre o Castanhal, outra de 2 a 1 contra o Remo, um empate sem gols com esse mesmo adversário, uma vitória de 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ e outra de 3 a 2 contra a Portuguesa-SP.

Já o GAS registrou em seus últimos jogos uma vitória de 2 a 0 sobre o Rio Negro, outra de 4 a 1 sobre o Náutico-RR, um empate de 3 a 3 com o Monte Roraima, uma vitória de 1 a 0 sobre o Baré e uma vitória nos pênaltis contra o Monte Roraima.

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Paysandu x GAS (RR): prováveis escalações

PaysanduGabriel Mesquita; JP Galvão, Castro, Quintana (Iarley) e Edilson; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã Hinkel (Thalyson), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

GAS: Katê; Digão, Werick, Albert e Velasque; Chapa, Lucas Martins, Railson; João Cardoso, Eric e Vanilson. Técnico: Paulo Morgado.

FICHA TÉCNICA
Paysandu x GAS-RR
Copa Verde 2025
Local: Estádio Modelão, em Castanhal (PA)
Data/Horário: 24 de março de 2026, 20h30

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