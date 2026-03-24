Paysandu x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa Verde Paysandu e GAS jogam pela Copa Verde hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.03.26 19h30 O Papão vem de uma vitória de 3 a 2 sobre a Portuguesa-SP (Igor Mota/ O Liberal) Paysandu x GAS disputam hoje, terça-feira (24/03), a 1° rodada da Copa Verde 2026. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Modelão, em Castanhal (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Paysandu x GAS RR ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Canal do Benja, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Papão vem de uma sequência de uma vitória de 1 a 0 sobre o Castanhal, outra de 2 a 1 contra o Remo, um empate sem gols com esse mesmo adversário, uma vitória de 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ e outra de 3 a 2 contra a Portuguesa-SP. Já o GAS registrou em seus últimos jogos uma vitória de 2 a 0 sobre o Rio Negro, outra de 4 a 1 sobre o Náutico-RR, um empate de 3 a 3 com o Monte Roraima, uma vitória de 1 a 0 sobre o Baré e uma vitória nos pênaltis contra o Monte Roraima. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira Paysandu x GAS (RR): prováveis escalações Paysandu: Gabriel Mesquita; JP Galvão, Castro, Quintana (Iarley) e Edilson; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã Hinkel (Thalyson), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. GAS: Katê; Digão, Werick, Albert e Velasque; Chapa, Lucas Martins, Railson; João Cardoso, Eric e Vanilson. Técnico: Paulo Morgado. FICHA TÉCNICA Paysandu x GAS-RR Copa Verde 2025 Local: Estádio Modelão, em Castanhal (PA) Data/Horário: 24 de março de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave GAS Paysandu Copa Verde 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.03.26 18h00 Champions League Feminina United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 16h00 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21