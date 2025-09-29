Capa Jornal Amazônia
Parma x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano

Parma e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
Torino soma só 2 pontos a mais que Parma no Campeonato Italiano (X/ @TorinoFC_1906)

Parma x Torino disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Parma x Torino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Parma é o 18° colocado da Série A Italiana com um total de 2 empates, 2 derrotas, 1 gol marcado e 5 gols sofridos.

Já o Torino ocupa a 13° posição e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 1 gol marcado e 8 gols sofridos.

Parma x Torino: prováveis escalações

Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Torino: Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone.

FICHA TÉCNICA
Parma x Torino
Campeonato Italiano
Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália
Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 13h30

Palavras-chave

Campeonato Italiano

Parma

Torino

jogos de hoje
Futebol
