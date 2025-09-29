Parma x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano Parma e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 29.09.25 12h30 Torino soma só 2 pontos a mais que Parma no Campeonato Italiano (X/ @TorinoFC_1906) Parma x Torino disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Parma x Torino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Parma é o 18° colocado da Série A Italiana com um total de 2 empates, 2 derrotas, 1 gol marcado e 5 gols sofridos. Já o Torino ocupa a 13° posição e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 1 gol marcado e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Parma x Torino: prováveis escalações Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Torino: Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. FICHA TÉCNICA Parma x Torino Campeonato Italiano Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Italiano Parma Torino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AFC Champions League Al Duhail x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al Duhail e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 29.09.25 14h15 Série A italiana Parma x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano Parma e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 12h30 AFC Champions League Nasaf Qarshi x Al Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (29) pela Liga dos Campeões da AFC Nasaf Qarshi e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 29.09.25 9h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57