Após uma década, Parazão terá jogos no fim de semana de Carnaval

Após um período de 10 anos, o Campeonato Paraense estará de volta aos campos no fim de semana do Carnaval e para disputas da última rodada. A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou que a 8ª e última rodada da primeira fase do estadual será disputada no domingo (2), dia quase sagrado para os fãs de futebol, que celebram a volta dos jogos durante a folia carnavalesca, unindo o útil ao agradável.

A última vez que uma partida do Parazão foi realizada às vésperas do Carnaval aconteceu em 2015, quando o Paragominas empatou com o Tapajós por 1 a 1, na Arena Verde, em um sábado, 14 de fevereiro. Já a última vez que Remo ou Paysandu jogaram no feriado foi em 2010, quando o Leão da Amazônia derrotou o Independente por 4 a 3, no Navegantão, também em um sábado, dia 13 de fevereiro.

Este ano, a competição retorna ao clima de folia com uma rodada marcada por confrontos decisivos, marcada para o próximo domingo, dia 2 de março, com todos os jogos no mesmo horário: 15h30. As equipes que lutam pela classificação para as semifinais, bem como pela fuga do rebaixamento, estarão em campo fazendo do domingo de Carnaval uma verdadeira festa do futebol.

Cada partida tem seu próprio enredo, com equipes buscando a vitória para garantir uma posição melhor na tabela. No Mangueirão, o Paysandu receberá o Castanhal. Ambos estão classificados, mas podem alcançar o líder Remo em número de pontos. O Leão encara o Cametá no Parque do Bacurau, num jogo que interessa muito mais aos donos da casa, que jogam pela classificação às quartas-de-final. No Diogão, Bragantino e Águia entram em campo classificados, mas com sede de alcançar o top 4 da 1ª fase.

Confira os jogos da 8ª rodada do Parazão:

Bragantino x Águia – Estádio Diogão

Paysandu x Castanhal – Estádio Mangueirão

Independente x Capitão Poço – Navegantão

Cametá x Remo – Parque do Bacurau

Santa Rosa x São Francisco – Ipixunão

Tuna x Caeté – Souza