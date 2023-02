Parazão: Com destaque para a volta do Bragantino, mais três jogos complementam a 2ª rodada

Além de São Francisco x Remo e Tuna x Águia, a bola rola para mais três jogos pelo Campeonato Paraense, neste fim de semana. Um dos destaques é a estreia do Bragantino, após o imbróglio que suspendeu o Parazão por algumas semanas. O Paysandu já venceu o Itupiranga, na abertura, por 3 a 1, na Curuzu.

Sábado (11)

Caeté x Tapajós, às 15h30, no Estádio Diogão

Em um jogo de equipes que buscam a recuperação no torneio, Caeté e Tapajós jogam na tarde de sábado, em Bragança. O Guerreiro Caeteuara perdeu para o São Francisco na estreia, enquanto o Boto da Amazônia foi derrotado pelo Cametá.

Independente x Cametá, às 16h, No Estádio Navegantão

Apesar do revés para o Remo, na estreia, o Independente deixou uma impressão positiva, principalmente quando ficou com um a menos. Agora, o time de Tucuruí tenta transformar o desempenho no primeiro triunfo desta edição. Para isso, terá que tentar frear a empolgação do Cametá, que ganhou do Tapajós e tem a chance de se firmar na briga por uma vaga no mata-mata.

Domingo (12)

Bragantino x Castanhal, às 15h30, no Estádio Diogão

Para finalizar, o Bragantino faz a tão desejada estreia no Paraense, depois de ter os jogos suspensos, devido ao julgamento do STJD da denúncia realizada pelo Paragominas. O Tubarão faz o primeiro jogo contra o Castanhal, que empatou na primeira rodada contra o Águia e tenta, fora de casa, recuperar os pontos perdidos como mandante.

