Projeto de formação de jogadores da Alidesp lança mais seis escolinhas no nordeste do Pará e Marajó

Após ter o lançamento oficial no início de janeiro, o projeto "Futebol Formando Cidadãos" da Associação de Ligas Desportivas do Pará (Alidesp), continua inaugurando novas escolas de futebol para a capacitação de crianças e adolescentes. Neste sábado (11), a iniciativa vai anunciar a criação de mais seis unidades, que abrangem municípios do nordeste do Pará e Marajó.

Apesar de abranger, neste momento, cidades do interior do estado, cerimônia de lançamento das unidades será em Belém. Durante todo o sábado haverá atividades de capacitação e palestras. Às 9h, no Ceju, haverá o treinamento prático dos monitores. Às 14h, os mesmos profissionais terão o treinamento teórico, em um hotel da capital. Já às 16h haverá a cerimônia de lançamento oficial, com entrega de kits para os municípios contemplados.

"No evento Santarém, inauguramos nove escolinhas para a região oeste do Estado, em um evento muito bonito, e agora entregaremos mais seis, completando quinze escolinhas. Para mim e para todos os envolvidos é uma satisfação imensa poder contribuir com a inclusão social e com o fomento ao esporte no nosso Estado", disse o presidente da Alidesp, Ricardo Oliveira.

Veja a lista de novos municípios:

Colares

Concórdia do Pará

Marapanim

Pacajá

Ponta de Pedras

Santa Bárbara do Pará

O projeto

O Futebol Formando Cidadão vai atender crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade, de ambos os sexos, com aulas e materiais esportivos gratuitos. Os alunos da escolinha deverão estar matriculados em uma escola e com a frequência no ano letivo de 2023.

Cada sede do projeto abriu um período de inscrições e selecionou os atletas de acordo com os requisitos do projeto. Além do cunho social, o Tapajós quer aproveitar os melhores jogadores das escolinhas nas categorias de base do clube e, posteriormente, no futebol profissional.