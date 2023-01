Com representantes de PSG e Real Madrid, projeto de formação de jogadores é lançado em Santarém

A Associação de Ligas Desportivas do Pará (Alidesp), em parceria com o Tapajós e a Federação Paraense de Futebol (FPF) realizam neste domingo (29) o lançamento oficial do projeto "Futebol Formando Cidadão". O evento começa a partir das 10h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Santarém.

O objetivo do projeto é oferecer aulas de futebol para mais de 1.700 crianças e adolescentes de todo o Pará. As primeiras atividades da iniciativa devem ocorrer no início do mês de fevereiro. Serão implantadas 25 escolinhas em 24 municípios no estado.

Cidades do Pará que vão receber escolinhas de futebol

Altamira

Alenquer

Colares

Concórdia do Pará

Curuá

Itaituba

Marapanim

Óbidos

Pacajá

Prainha

Ponta de Pedras

Rurópolis

Santa Bárbara do Pará

Santarém

Trairão

Marabá

Bom Jesus do Tocantins

Brejo Grande do Araguaia

Itupiranga

Dom Eliseu

Sapucaia

Floresta do Araguaia

Bannach

Belém (terá duas unidades)

Convidados especiais

Estarão presentes, no lançamento, os presidentes das Federações de Futebol do Amazonas e do Amapá, além de representantes da PSG Academy e da Fundação Real Madrid. O objetivo, segundo os organizadores do projeto, é que marcas internacionais importantes possam conhecer um pouco do trabalho pensado para o desenvolvimento do futebol no coração da Amazônia.

Conheça o projeto

O Futebol Formando Cidadão vai atender crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade, de ambos os sexos, com aulas e materiais esportivos gratuitos. Os alunos da escolinha deverão estar matriculados em uma escola e com a frequência no ano letivo de 2023.

Cada sede do projeto abriu um período de inscrições e selecionou os atletas de acordo com os requisitos do projeto. Além do cunho social, o Tapajós quer aproveitar os melhores jogadores das escolinhas nas categorias de base do clube e, posteriormente, no futebol profissional.