Parazão: após danos a placas de publicidade, FPF determina multas e punições a clubes

Nas últimas partidas do Campeonato Paraense de 2022 foram registrados em súmula alguns atos de depredação, por parte de jogadores e comissão técnica, a placas de publicidade. Por isso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu que a partir da sexta rodada, que começa nesta quarta-feira (16), serão cobradas multas pelos danos causados aos produtos.

No documento, a FPF explica que a cobrança de multa vale para qualquer material que “compõe o plano de mídia da competição”. Os valores das punições variam de R$ 1 mil a R$ 2 mil, podendo serem reajustados de acordo com o tamanho do dano na placa. Se for registrado que um clube tem reincidência de casos, o valor será cobrado em dobro.

A Federação fará a identificação dos autores da infração por meio da súmula da partida. Os clubes terão até 48h após o jogo para realizar o pagamento e, caso isso não aconteça, a FPF fará o desconto nos “valores a serem recebidos pelos contratos de patrocínio ou direitos de transmissão”.

No caso do clube ter nenhum valor para receber, será encaminhado uma notificação para o setor “financeiro da agremiação, sob pena de, em caso de inadimplemento, serem tomadas as medidas legais cabíveis”, reforça a circular assinada pelo diretor de competições da FPF, Del Filho.

Relembre alguns casos

Na partida, que terminou empatada em 0 a 0 entre Paysandu e Tapajós, o técnico do Papão, Márcio Fernandes, chutou uma das placas de publicidade do jogo. O ato foi registrado na súmula pelo pelo árbitro assistente Leory Rodrigues Pereira.

Os jogadores do Remo Felipe Gedoz e Veraldo também chutaram e danificaram placas. O registro foi feito no jogo entre o Leão e o Tapajós, no Baenão, na quarta rodada do Parazão.

Já na disputa entre Remo e Tuna, que terminou empatada em 0 a 0, no domingo (13), no Baenão, o jogador Alexandre e o médico, ambos da Tuna, também danificaram uma das placas com chutes.

Valores da multa de acordo com cada material

Publicidade do Banpará: serão cobradas as multas previstas no contrato feito entre o banco e a FPF, de acordo com o material danificado;

Para publicidade de outros patrocinadores: