Paraense Thifany Sanches é anunciada pelo Vasco e reforça equipe na Série A2 do Brasileiro

A paraense Thifany Sanches, de 27 anos, é a nova contratada do Vasco da Gama para a sequência da temporada. Natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a atleta chega para reforçar a equipe nas disputas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 e da Copa do Brasil.

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Criada no bairro do 40 Horas, Thifany iniciou sua trajetória no futebol de forma amadora e passou a atuar profissionalmente a partir de 2019. Desde então, acumulou passagens por clubes do cenário regional e nacional, como o Paysandu Sport Club e o Clube do Remo, além de experiências no Operário-MS, Galvez-AC e Uirapuru-MT e União de Natal-RN.

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Antes de chegar ao Vasco, a jogadora atuou pelo Uirapuru, de Cuiabá, onde disputou o campeonato estadual na última temporada. A carreira, no entanto, teve uma pausa importante: após deixar o Paysandu, Thifany ficou cerca de dois anos afastada dos gramados por conta de uma cirurgia no joelho. Durante esse período, chegou a trabalhar fora do futebol antes de retomar a carreira no fim de 2024.

Agora, recuperada e de volta ao alto rendimento, a atacante vê no Vasco uma nova oportunidade de afirmação no cenário nacional, levando consigo a trajetória de superação e a identidade do futebol paraense.