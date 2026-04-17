Paraense Thifany Sanches é anunciada pelo Vasco e reforça equipe na Série A2 do Brasileiro Atacante de Ananindeua supera lesão no joelho e retoma carreira rumo ao cenário nacional O Liberal 17.04.26 19h42 Thifany agora vai defender o Vasco da Gama. (Arquivo Pessoal) A paraense Thifany Sanches, de 27 anos, é a nova contratada do Vasco da Gama para a sequência da temporada. Natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a atleta chega para reforçar a equipe nas disputas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 e da Copa do Brasil. VEJA MAIS Paraenses no Flamengo Diretoria do Santa Rosa negocia com o lateral-direito Pará Gilvan de Souza /Flamengo Charles Guerreiro dançou ao lado da "Rainha dos Baixinhos" na Globo Reprodução Roma foi vice-artilheiro do Mengo em 2001 Sergio Moraes/L!Sportpress Reprodução / Placar Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato Paulistão será o primeiro campeonato feminino do Brasil a ter VAR em todos os jogos A FPF irá custear toda a implementação do equipamento Criada no bairro do 40 Horas, Thifany iniciou sua trajetória no futebol de forma amadora e passou a atuar profissionalmente a partir de 2019. Desde então, acumulou passagens por clubes do cenário regional e nacional, como o Paysandu Sport Club e o Clube do Remo, além de experiências no Operário-MS, Galvez-AC e Uirapuru-MT e União de Natal-RN. Tiffany Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal Antes de chegar ao Vasco, a jogadora atuou pelo Uirapuru, de Cuiabá, onde disputou o campeonato estadual na última temporada. A carreira, no entanto, teve uma pausa importante: após deixar o Paysandu, Thifany ficou cerca de dois anos afastada dos gramados por conta de uma cirurgia no joelho. Durante esse período, chegou a trabalhar fora do futebol antes de retomar a carreira no fim de 2024. Agora, recuperada e de volta ao alto rendimento, a atacante vê no Vasco uma nova oportunidade de afirmação no cenário nacional, levando consigo a trajetória de superação e a identidade do futebol paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol futebol paraense vasco da gama thifany sanches COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Paraense Thifany Sanches é anunciada pelo Vasco e reforça equipe na Série A2 do Brasileiro Atacante de Ananindeua supera lesão no joelho e retoma carreira rumo ao cenário nacional 17.04.26 19h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Bundesliga e AFC Champions League movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.04.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 16.04.26 7h00 ÁRBITRA FIFA Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru 15.04.26 18h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 LUTO Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17) 17.04.26 16h45