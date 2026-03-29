Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato O Liberal 29.03.26 16h37 Equipe é a líder isolada do grupo (Reprodução / Instagram / Piripiri FC) O Remo amargou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro Feminino A3. No último sábado (28), no Modelão, em Castanhal, as Leoas azulinas perderam por 2 a 0 para a Liga São João-PI. O jogo foi válido pela segunda rodada da terceira divisão do futebol feminino nacional. Os gols da partida foram marcados pelas atacantes Jaynne e Lívia. A equipe visitante abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo após cobrança de falta. No lance, a bola foi lançada na área, a goleira azulina defendeu para frente, e Jaynne aproveitou o rebote para mandar de cabeça para o gol. Já o segundo gol saiu dos pés de Lívia. A arbitragem marcou tiro livre indireto dentro da área após a goleira azulina, Brigite, pegar com as mãos uma bola recuada. Na cobrança, a jogadora do Piripiri chutou bem e marcou para ampliar a vantagem e garantir a vitória das visitantes. VEJA MAIS Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato Com o resultado, a equipe do Piauí lidera o grupo A6 do Campeonato Brasileiro Feminino A3 com seis pontos. O segundo colocado da chave é o Sampaio Corrêa, com dois pontos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Já o Remo ocupa a quarta e última posição, com apenas um ponto, conquistado no empate sem gols com o Sampaio Corrêa. Na próxima rodada, o time azulino encara o Paraíso Esporte Clube, terceiro colocado, no sábado (4), em Castanhal. As Leoas precisam da vitória para subir na tabela. Já o líder Liga São João encara o Sampaio Corrêa, também no sábado (4). A partida está marcada para a Arena Ytacoatiara, às 16h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol feminino remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 Futebol Com novas mudanças no time, Léo Condé define titulares do Remo para jogo da Copa Norte O treinador azulino decidiu misturar titulares, reservas e novos contratados para alcançar a primeira vitória na competição 29.03.26 16h33 MODA Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense 29.03.26 8h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32