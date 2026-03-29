Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3

O Remo amargou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro Feminino A3. No último sábado (28), no Modelão, em Castanhal, as Leoas azulinas perderam por 2 a 0 para a Liga São João-PI. O jogo foi válido pela segunda rodada da terceira divisão do futebol feminino nacional. Os gols da partida foram marcados pelas atacantes Jaynne e Lívia.

A equipe visitante abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo após cobrança de falta. No lance, a bola foi lançada na área, a goleira azulina defendeu para frente, e Jaynne aproveitou o rebote para mandar de cabeça para o gol.

Já o segundo gol saiu dos pés de Lívia. A arbitragem marcou tiro livre indireto dentro da área após a goleira azulina, Brigite, pegar com as mãos uma bola recuada. Na cobrança, a jogadora do Piripiri chutou bem e marcou para ampliar a vantagem e garantir a vitória das visitantes.

VEJA MAIS

Com o resultado, a equipe do Piauí lidera o grupo A6 do Campeonato Brasileiro Feminino A3 com seis pontos. O segundo colocado da chave é o Sampaio Corrêa, com dois pontos.

Já o Remo ocupa a quarta e última posição, com apenas um ponto, conquistado no empate sem gols com o Sampaio Corrêa. Na próxima rodada, o time azulino encara o Paraíso Esporte Clube, terceiro colocado, no sábado (4), em Castanhal. As Leoas precisam da vitória para subir na tabela.

Já o líder Liga São João encara o Sampaio Corrêa, também no sábado (4). A partida está marcada para a Arena Ytacoatiara, às 16h.