Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/04) pelo Paulistão

Palmeiras x Santos disputam nesta quinta-feira (28/03) a semifinal do Paulistão. O jogo começará às 18h (horário de Brasília), na Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela TV Record, Max, CazéTV e Paulistão Play, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Palmeiras liderou invicto o Grupo B e somou 8 vitórias, 4 empates, 20 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou Ponte Preta por 5 a 1 e Novorizontino por 1 a 0.

Já Santos liderou o Grupo A com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nas quartas e semifinal, o time superou Portuguesa nos pênaltis, após empate de 0 a 0, e Bragantino por 3 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Santos por 1 a 0.

Palmeiras x Santos: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Santos: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme. Técnico: Carille

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Santos

Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 07 de abril de 2024, 18h