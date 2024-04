Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações do Campeonato Carioca

Flamengo x Nova Iguaçu disputam hoje, domingo (07/04), a volta da final do Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Carioca, Flamengo liderou invicto com 8 vitórias e 3 empates. Na semifinal, o time eliminou o Fluminense após vitória de 2 a 0 e empate sem gols.

Já Nova Iguaçu foi vice-líder da competição e acumulou 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A equipe superou então o Vasco com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 1 a 0.

Flamengo venceu a partida de ida contra Nova Iguaçu por 3 a 0.

Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

Nova Iguaçu​: Fabrício; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Igor Fraga, Albert, Ronald e Bill; Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Victor.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 07 de abril de 2024, 17h