Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (07/04) pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Atlético-MG disputam hoje, sábado (16/03), a semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (MG), pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Cruzeiro liderou o Grupo A e somou 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time então eliminou Tombense com um empate sem gols e uma vitória de 3 a 1.

Já Atlético-MG liderou o Grupo B com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou América-MG com uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de 2 a 1.

A partida de ida entre Atlético-MG e Cruzeiro terminou em empate de 2 a 2.

VEJA MAIS

Cruzeiro x Atlético-MG: prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris (Zé Ivaldo), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Juan Dinenno.Técnico: Nicolás Larcamón.

Atlético-MG: Everson; Fuchs, Jemerson e Lemos; Alisson (Saravia), Battaglia, Igor Gomes, Zaracho e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-MG

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 16 de março de 2024, 16h30