Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão

Palmeiras x Ceará disputam hoje, domingo (10/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Premiere e Globoplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras está em 3º colocado com 33 pontos e acumula 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados e 14 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas.

Já o Ceará está em 11° lugar com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Palmeiras x Ceará: prováveis escalações

Palmeiras: Sem informações oficias até o momento.

Ceará: Sem informações oficias até o momento.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 10 de agosto de 2025, 16h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)