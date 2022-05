Palmeiras bate o Santos na Vila Belmiro e assume liderança do Campeonato Brasileiro; confira

O clássico deste domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro teve um gosto doce para o Palmeiras, que venceu o Santos em plena Vila Belmiro e assumiu a liderança da competição. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez, aos 34 minutos do segundo tempo.

Mesmo sem a presença do técnico Abel Ferreira, suspenso no jogo contra o Juventude, o Verdão mostrou um futebol ofensivo, comandado pelo auxiliar João Martins, que admitiu, após o jogo não ter tido nenhuma influência sobre a parte tática do duelo.

"Vou ser sincero, já fiz alguns jogos em Portugal, na Grécia, mas no Brasil é a primeira vez que separam as duas coisas, porque eu não faço nada sem o Abel dar o aval, nada mesmo. Eu estou lá para fazer o que eu faria, mas à nível de substituições, troca, o que acontece no jogo, eu só coloco em campo todas as orientações que vêm da parte dele", disse.

Em campo, o Palmeiras buscou o placar durante todo tempo, embora o primeiro tempo tenha sido dominado pelos donos da casa, que chegaram a marcar com Marcos Leonardo, mas o lance foi anulado pela arbitragem, após a verificação do VAR, que detectou uma falta de Léo Batista em Zé Rafael, no início da jogada.

Na etapa final, coube ao Palmeiras responder com maior efetividade. Aos 34, após cobrança de escanteio, o Palmeiras chegou ao esperado gol, após Gustavo Gómez ser mais rápido que a defesa e abrir o placar. Alguns minutos antes, O Palmeiras havia desperdiçado uma penalidade máxima com Raphael Veiga. Na próxima rodada do Palmeiras encara o Atlético-MG, no próximo domingo, no Allianz Parque, enquanto o Santos, atual nono colocado, vai até a Arena da Baixada, enfrentar o Athletico-PR.