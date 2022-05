Santos empata com o Banfield, mas se classifica na Copa Sul-Americana

Foi por pouco, mas o Santos conseguiu se classificar à próxima fase da Copa Sul Americana. Na Vila Belmiro lotada, nesta terça-feira (24), o Peixe empatou em 1 a 1 com o Banfield-ARG, mas garantiu a vaga graças a um gol da Universidad Católica nos acréscimos na derrota por 3 a 2 diante do Unión La Calera, no Chile.

Santos e La Calera terminaram empatados em pontos e saldo de gols, mas o Peixe levou vantagem no número de gols marcados. O sorteio das oitavas de final acontece na próxima sexta. Domingo, o Santos volta a campo para o clássico contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro.

Empurrado pela torcida, o Santos só chegou ao primeiro gol aos 33 minutos do primeiro tempo. Na pressão na saída de bola, o Peixe recuperou e Rwan deu bom passe para Marcos Leonardo, que invadiu a área e sofreu uma carga de Tanco: pênalti. O próprio Marcos Leonardo fez a cobrança e abriu o placar.

Quando tudo apontava para a vitória parcial do Santos no primeiro tempo, o Banfield chegou ao empate em um lance de rara felicidade. Domingo recebeu na intermediária e soltou uma bomba no ângulo do gol defendido pelo goleiro João Paulo.

O segundo tempo começou novamente com pressão santista. Aos seis minutos, Marcos Leonardo recebeu na área e chutou na saída do goleiro Bologna, que fez boa defesa e salvou a equipe.

O Banfield teve dois jogadores expulsos antes dos 15 minutos do segundo tempo, Dátolo e Tanco. A partir disso, o jogo virou um ataque contra defesa, mas o Peixe não conseguiu passar a frente do placar.