Palmeiras vai ao mercado em busca de centroavante com status internacional

O Palmeiras acertou com um centroavante na última quarta-feira (18). No entanto, o clube ainda segue em busca de mais reforços para a posição. O departamento de futebol do Verdão quer mais um camisa "9", só que desta vez com status internacional.

No meio de semana, o Palmeiras anunciou o atacante Miguel Merentiel, vindo do Defensa y Justicia-ARG, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,5 milhões) por 80% dos direitos. Contudo, Merentiel não é o homem de área fixo. O atacante é móvel, sai da área, se movimenta muito e ajuda na pressão com marcação alta. Parecido, mas não igual ao que faz Rony.

Por isso, o departamento de futebol ainda não encerrou as buscas por um camisa 9 que, se for contratado de fato, poderá jogar apenas a partir de 18 de julho, quando a janela de transferências abre para os clubes brasileiros.