Palma del Rio x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/10) pela Copa del Rey Palma del Rio e Betis jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 30.10.25 16h00 O Real Betis vem de uma derrota de 2 a 0 para o Atlético Madrid (X/ @RealBetis) Palma del Rio x Betis disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 1° rodada da Copa del Rey. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Sergio León Pérez, em Palma del Río, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Palma del Rio x Real Betis ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, o Palma del Rio passou por duas vitórias de 5 a 0 sobre Atlético Melilla. Já o Real Betis empatou sem gols com Racing Genk e perdeu para o Atlético Madrid por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Palma del Rio x Betis: prováveis escalações Palma del Rio: Sem informações. Betis: Rui Silva; Emerson, Víctor Ruiz, Marc Bartra e Álex Moreno; Sergio Canales, Guido Rodríguez e William Carvalho; Willian José, Borja Iglesias e Juanmi. FICHA TÉCNICA Palma del Rio x Real Betis Copa do Rei da Espanha Local: Estádio Sergio León Pérez, em Palma del Río, Espanha Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palma del Rio Betis jogos de hoje Copa del Rey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 15h25 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15