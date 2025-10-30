Palma del Rio x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/10) pela Copa del Rey

Palma del Rio x Betis disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 1° rodada da Copa del Rey. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Sergio León Pérez, em Palma del Río, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Palma del Rio x Real Betis ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Palma del Rio passou por duas vitórias de 5 a 0 sobre Atlético Melilla.

Já o Real Betis empatou sem gols com Racing Genk e perdeu para o Atlético Madrid por 2 a 0.

VEJA MAIS

Palma del Rio x Betis: prováveis escalações

Palma del Rio: Sem informações.

Betis: Rui Silva; Emerson, Víctor Ruiz, Marc Bartra e Álex Moreno; Sergio Canales, Guido Rodríguez e William Carvalho; Willian José, Borja Iglesias e Juanmi.

FICHA TÉCNICA

Palma del Rio x Real Betis

Copa do Rei da Espanha

Local: Estádio Sergio León Pérez, em Palma del Río, Espanha

Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 17h