Palestino x Bolívar: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/04) pela Libertadores

Palestino x Bolívar disputam nesta quinta-feira (04/04) a 1° rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palestino x Bolívar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e pelo Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última Copa Sul-Americana, Palestino foi o 3° colocado do Grupo H e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Bolívar foi vice-líder do Grupo C da última Libertadores com 4 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Athletico-PR e foi eliminado pelo Internacional.

Palestino x Bolívar: prováveis escalações

Palestino: Rigamonti; Roman, Rojas, Suarez e Zuniga; Linares, Cornejo e Davila; Carrasco, Palacio e Sosa. Técnico: Pablo Sánchez.

Bolívar: Lampe; Ferreyra, Bentaberry e Sagredo; Bejarano, Justiniano, Villamil, Pato Rodríguez e Savio; Fernandez e Da Costa. Técnico: Flavio Robatto.

FICHA TÉCNICA

Palestino x Bolívar

Copa Libertadores da América

Local: Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile

Data/Horário: 04 de abril de 2024, 21h