Pafos x Slavia Praga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Pafos x Slavia Praha disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pafos x Slavia Praga ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Slavia Praha está em 34° lugar na Champions League, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Pafos ocupa a 30° posição da Liga dos Campeões e acumula um total de 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 10 gols sofridos.

Pafos x Slavia Praga: prováveis escalações

Pafos: Gorter; Sema, Luckassen, Pileas; Bruno, Pepe, Quina, Jaja; Orsic, Dragomir, Anderson Silva. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

Slavia Praha: Stanek; Vlcek, Zima e Chaloupek; Doudera, Dorley, Provod, Sadilek e Sanyang; Chory e Kusej. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

FICHA TÉCNICA

Pafos x Slavia Praha

Champions League

Local: Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h