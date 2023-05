Pacotão: Tuna Luso anuncia outros três jogadores e chega a 12 contratações em quatro dias

A Tuna Luso está praticamente remontando o elenco há dias da estreia na Série D do Brasileiro. Nesta semana, até esta quinta-feira (4), o clube já contratou 12 jogadores. Os últimos três, anunciados na noite de quarta-feira (3), foram o lateral-direito Daelson, o volante Thurram e o atacante Enzzo. O primeiro compromisso do clube na Quarta Divisão será neste sábado (6), às 16h, contra o Trem-AP, no Zerão, em Macapá.

Destes, apenas Thurram estava disputando o Parazão 2023. O jogador foi um dos destaques da campanha do Caeté, eliminado pelo Remo nas quartas de final do estadual. Polivalente, o jovem de 24 anos pode jogar na zaga, na lateral e como volante. Antes do Guerreiro Caeteuara, disputou a Segundinha pelo Capitão Poço.

O currículo de Matheus Silva dos Santos, o "Thurram", ainda inclui passagens por Mageense-RJ, Mesquita-RJ, Tuntum-MA e Batatais-SP.

Thurram em ação contra o Remo, pelas quartas de final do Parazão 2023 (Silvio Garrido)

Lateral está de volta ao Souza:

O lateral-direito Daelson, de 30 anos, tem bastante rodagem no futebol do Pará e está de volta ao estado depois de disputar o Campeonato Piauiense pelo Altos. Antes, ainda em 2023, disputou dois jogos do Sergipano pelo Lagarto.

Daelson terá a sua terceira passagem pela Tuna, já que vestiu a camisa cruzmaltina em 2016 e 2020. Outros clubes da carreira do lateral foram o Castanhal, Independente Tucuruí, União Paraense, Gavião Kyikatejê, Águia de Marabá, São Francisco-PA e o Paysandu (base).

Golaço de Enzzo pelo Moto Club:

O único "estrangeiro" do atual pacote de anúncios tunante é o atacante Enzzo Amaro, de 21 anos. A promessa chega depois de jogar o Campeonato Maranhense pelo Moto Club, clube em que está desde as categorias de base. O jogador pode atuar em várias funções da última faixa do campo, até como meia-armador, e reúne números interessantes com a camisa do Papão do Maranhão: 36 jogos, 7 gols e 3 assistências nas últimas duas temporadas, as primeiras como jogador profissional.

No ano passado Enzzo esteve em campo conta a Tuna Luso. A partida, válida pela 7ª rodada da Série D 2022, terminou com vitória do Moto por 2 a 0 sobre a Águia Guerreira em pleno Estádio do Souza. Enzzo entrou em campo no segundo tempo e não balançou as redes.

Pacotão

A reformulação do futebol tunante começou com o retorno de dois dirigentes, Eder Pisco e Vinícius Pacheco. A dupla já anunciou, em uma semana, uma nova comissão técnica e 12 jogadores. Primeiro, a chegada do técnico Júlio César Nunes, anunciado no dia 26 de abril. Em seguida, os reforços para o elenco foram sendo anunciados.

Até aqui, o plantel da Lusa ganhou: o zagueiro Yan, o lateral-direito Daelson, os laterais-esquerdos Werley Capanema e Cássio, os volantes Thurram, Wllyam, Samuel e Kauê; os meias Lukinhas e Railson e os atacantes Pedrinho e Enzzo.