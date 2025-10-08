Omã x Catar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Omã e Catar jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.10.25 11h00 O Catar vem de uma derrota de 4 a 1 para a Rússia (Divulgação/ QFA) Omã x Catar disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 12h (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Omã x Catar ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Essa é a primeira partida de Omã e Catar pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. Em seus últimos jogos, o Omã venceu ambos Quirguistão e Turcomenistão por 2 a 1 e venceu a Índia nos pênaltis, após empate de 1 a 1. Já o Catar passou por uma derrota de 1 a 0 para o Líbano, um empate de 2 a 2 com o Bahrein e uma derrota de 4 a 1 para a Rússia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Omã x Catar: prováveis escalações Omã: Al Rashidi; Al Kaabi, Al Rashidi, Al-Braiki, Khamisi e Al Yahmadi; Al Mandhar, Al Alawi, Al-Marzouq e Mushaifri; Al-Subhi. Técnico: Rasheed Jaber Abdullah Al Yafai. Catar: Barsham; Al Amin, Salman, Khouki, Ali e Pedro Miguel; Afif, Fathi, Madibo e Edimilson Junior; Muntari. Técnico: Julen Lopetegui. FICHA TÉCNICA Omã x Catar Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 12h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Omã Catar jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Djibouti e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias Comores e Madagascar jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Mali: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Chad e Mali jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo Omã x Catar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Omã e Catar jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 11h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02