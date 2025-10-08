Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Omã x Catar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Omã e Catar jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Catar vem de uma derrota de 4 a 1 para a Rússia (Divulgação/ QFA)

Omã x Catar disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 12h (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Omã x Catar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Essa é a primeira partida de Omã e Catar pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, o Omã venceu ambos Quirguistão e Turcomenistão por 2 a 1 e venceu a Índia nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Já o Catar passou por uma derrota de 1 a 0 para o Líbano, um empate de 2 a 2 com o Bahrein e uma derrota de 4 a 1 para a Rússia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

Omã x Catar: prováveis escalações

Omã: Al Rashidi; Al Kaabi, Al Rashidi, Al-Braiki, Khamisi e Al Yahmadi; Al Mandhar, Al Alawi, Al-Marzouq e Mushaifri; Al-Subhi. Técnico: Rasheed Jaber Abdullah Al Yafai.

Catar: Barsham; Al Amin, Salman, Khouki, Ali e Pedro Miguel; Afif, Fathi, Madibo e Edimilson Junior; Muntari. Técnico: Julen Lopetegui.

FICHA TÉCNICA
Omã x Catar
Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia
Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar
Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 12h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Omã

Catar

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Djibouti e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.10.25 12h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias

Comores e Madagascar jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.10.25 12h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Chade x Mali: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Chad e Mali jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.10.25 12h00

Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo

Omã x Catar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Omã e Catar jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.10.25 11h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TÁ CHEGANDO A HORA...

Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo

08.10.25 0h00

Futebol

André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu

Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública

08.10.25 7h00

TÁ MAL!

Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto

O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante

07.10.25 23h35

Futebol

'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B

Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação

08.10.25 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda