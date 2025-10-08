Omã x Catar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Omã x Catar disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 12h (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Omã x Catar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Essa é a primeira partida de Omã e Catar pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, o Omã venceu ambos Quirguistão e Turcomenistão por 2 a 1 e venceu a Índia nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Já o Catar passou por uma derrota de 1 a 0 para o Líbano, um empate de 2 a 2 com o Bahrein e uma derrota de 4 a 1 para a Rússia.

VEJA MAIS

Omã x Catar: prováveis escalações

Omã: Al Rashidi; Al Kaabi, Al Rashidi, Al-Braiki, Khamisi e Al Yahmadi; Al Mandhar, Al Alawi, Al-Marzouq e Mushaifri; Al-Subhi. Técnico: Rasheed Jaber Abdullah Al Yafai.

Catar: Barsham; Al Amin, Salman, Khouki, Ali e Pedro Miguel; Afif, Fathi, Madibo e Edimilson Junior; Muntari. Técnico: Julen Lopetegui.

FICHA TÉCNICA

Omã x Catar

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 12h