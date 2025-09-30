Olympique x Ajax: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Olympique de Marseille e Ajax jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 30.09.25 15h00 O Olympique perdeu para o Real Madrid por 2 a 1 em sua estreia pela Liga dos Campeões (Facebook/ @OlympiqueMarseilleENG) Olympique de Marselha x Ajax disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Olympique x Ajax ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Olympique perdeu para o Real Madrid por 2 a 1, enquanto o Ajax foi superado pelo Inter de Milão por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Olympique x Ajax: prováveis escalações Olympique: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; O'Riley, Hojberg, Angel Gomes, Greenwood e Weah; Gouiri (Aubameyang). Técnico: Roberto De Zerbi. Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaasen, Regeer e Taylor; Edvardsen, Godts e Weghorst. Técnico: Marcel Keizer. FICHA TÉCNICA Olympique de Marseille x Ajax Champions League Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave olympique de Marseille Ajax Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Olympique x Ajax: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Olympique de Marseille e Ajax jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50