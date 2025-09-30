Olympique x Ajax: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Olympique de Marselha x Ajax disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Ajax ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Olympique perdeu para o Real Madrid por 2 a 1, enquanto o Ajax foi superado pelo Inter de Milão por 2 a 0.

Olympique x Ajax: prováveis escalações

Olympique: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; O'Riley, Hojberg, Angel Gomes, Greenwood e Weah; Gouiri (Aubameyang). Técnico: Roberto De Zerbi.

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaasen, Regeer e Taylor; Edvardsen, Godts e Weghorst. Técnico: Marcel Keizer.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marseille x Ajax

Champions League

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h