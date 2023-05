Oitavas da Copa do Brasil são definidas e coloca os paraenses Rony x Pikachu frente a frente

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (2), no Rio de Janeiro (RJ), os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil 2023. A disputa conta com 16 clubes, sendo 15 clubes da Série A e apenas um da Série B. As oitavas de finais terá o clássico entre Flamengo-RJ x Fluminense-RJ, o duelo entre os maiores campeões da Copa do Brasil, Cruzeiro-MG (seis títulos) x Grêmio-RS (cinco conquistas), além de Palmeiras-SP x Fortaleza-CE, que colocará frente a frente os paraenses Rony, pelo Verdão, e Yago Pikachu, pelo Tricolor do Pici.

O Estado do Pará não terá possui clubes na disputa das oitavas da Copa do Brasil. Remo, Paysandu e Águia de Marabá ficaram pelo caminho na terceira fase da competição, porém, o torneio mais democrático do futebol brasileiro, reservou o confronto de dois paraenses, que ganharam destaques por seus clubes nas últimas temporadas, Rony e Yago Pikachu.

"Re-Pa"

Os dois já se enfrentaram em Belém, quando Rony defendia as cores do Remo e Pikachu jogava pelo Paysandu. Nos últimos anos, os atletas alcançaram metas pessoais importantes, com Yago Pikachu sendo o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro e Rony, conquistando títulos e sendo convocado para a Seleção Brasileira. Agora, em confronto pela Copa do Brasil, decidirão quem mantém viva a chance de levantar a taça da competição que mais bem paga no futebol nacional.

Rony

Rony, de 27 anos, já teve a oportunidade de levantar a taça da Copa do Brasil duas vezes. O paraense conquistou os títulos pelo Athletico-PR, na temporada 2019, e pelo Palmeiras, em 2020. Em 2023 Rony realizou 17 partidas pelo Verdão, com seis gols marcados e três assistências, além dos títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista.

Rony é um dos destaques do Palmeiras (Cesar Greco / Palmeiras)

Yago Pikachu

Atualmente no Fortaleza-CE, Yago Pikachu vive um bom momento no Leão do Pici, porém, o jogador ainda não levantou títulos de relevância nacional na carreira. No clube nordestino na atual temporada, Pikachu realizou 27 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências, além de ter levantado a taça do Campeonato Cearense.

Yago Pikachu retornou ao Fortaleza após rápida passagem no Japão (Bruno Oliveira / FEC)

Datas e premiação

A CBF informou que os jogos serão disputados nos dias 17 e 31 de maio. Após o término das oitavas de finais, a instituição que comanda o futebol nacional fará um novo sorteio, que definirá os confrontos, além do chaveamento da competição até à grande final. O clube que avançar para as quartas de finais, receberá o valo de R$4.3 milhões de premiação.

Veja os confrontos

América-MG x Internacional

Sport x São Paulo

Athletico-PR x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atlético-MG x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

*Os clubes do lado direito decidem a vaga em casa