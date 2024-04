O Re-Pa e a necessidade de uma nova cultura de paz nos estádios

O Re-Pa deste domingo será o último das quatro partidas disputadas pelos rivais envolvendo a semifinal da Copa Verde e a final do Parazão. Será o desfecho de uma temporada com altos e baixos, que acabou manchada pela violência, mas vem ganhando uma resposta à altura com a turma da paz, que se movimenta para encerrar o ciclo de clássicos com uma mensagem de paz nos estádios.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após a tragédia fora das quatro linhas, medidas foram tomadas pelos órgãos de segurança pública para aumentar a segurança do público. Já entre os torcedores "comuns", a sensação é de receio, mas também de coragem para levar adiante a verdadeira imagem que deve nortear o esporte.

O autônomo Ewerton Armando e o filho em jogo do Clube do Remo. (Arquivo Pessoal)

Um grande exemplo é a relação entre os amigos Ewerton Armando e André Marques. Embora torçam para times diferentes, eles defendem uma cultura que prega a união. "Eu encaro a rivalidade como algo normal. Vou para o estádio com meus filhos, amigos, e fico triste com a violência, porque acaba afastando as famílias dos jogos. Precisamos investir em uma transformação cultural do esporte, enquanto isso não for feito estaremos abolindo a ideia de sociabilidade", diz Ewerton, de 42 anos.

VEJA MAIS



Em episódios desta natureza, muitos torcedores acabam com medo de voltar aos estádios, fato que foi levado em consideração por André, mas que deu lugar à coragem e a necessidade de uma nova mentalidade fraterna.

"Isso causa uma certa situação de medo porque a gente não sabe o que, de repente, pode acontecer com a gente. Então eu acho que tem que ter muita fiscalização. A polícia tem que estar em cima direto para evitar a situação com torcidas organizadas, pois uma pessoa do bem não vai ao estádio para isso", complementa André.

O vidraceiro André Marques ao lado da filha, torcendo pelo Papão. (Arquivo Pessoal)

E mesmo estando em lados opostos, os amigos partem da mesma premissa: torcer é apoiar e respeitar o resultado. "Eu acho que é uma questão de consciência. Tenho vários amigos que são remistas e a gente se trata super bem. Claro que existe a rivalidade naquele momento, mas depois todo mundo se abraça por sermos amigos", pontua André.

"Apesar de todo o ocorrido que aconteceu no domingo, na quarta-feira (10) eu levei meu filho e meu pai ao estádio, acreditando que a nossa cultura pode mudar e que a rivalidade não sai de dentro de campo. Nós torcedores podemos conviver com a rivalidade de forma saudável, sem violência", encerra Ewerton.