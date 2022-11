O primeiro gol do Canadá na história das Copas é o mais rápido do Mundial no Catar

O jogador Alphonso Davies entrou para a história da Seleção Canadense na Copa do Mundo. Ele marcou o primeiro gol do seu país na história das Copas. Além disso, Davies foi o autor do gol mais rápido da Copa do Mundo 2022, antes dos dois minutos de jogo, na partida deste domingo (27), diante da Croácia, pela segunda rodada do grupo F.

Alphonso Davies, de 22 anos, que pertence ao Bayern München, marcou de cabeça com menos de dois minutos e bateu o “recorde” de gol mais rápido da Copa 2022, que tinha sido marcado pelo holandês Gakpo, no jogo contra o Equador, aos cinco minutos.

O gol mais rápido da história das Copas foi marcado em 2002, com sede na Coreia do Sul e Japão. O jogador Hakan Sukur, da Turquia, marcou o gol mais rápido do torneio com 11 segundos, na partida contra a Coreia do Sul, na decisão do terceiro lugar.