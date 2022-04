O artilheiro está on! Vanílson é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Cruzeiro

O Remo conseguiu regularizar o atacante Vanílson no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Leão tinha até esta segunda-feira (18) para conseguir inscrever o atleta, para que o jogador estivesse apto para estrear contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e conseguiu.

Vanílson chegou a Belém na semana passada, e foi apresentado com a camisa azulina. O Remo precisou correr contra o tempo para solicitar e encaminhar os documentos do atleta à CBF, para que o técnico Paulo Bonamigo tivesse o atacante como opção para o jogo contra a Raposa.

Natural de Goiânia, Vanílson, de 31 anos, estava no Arar, clube da Arábia Saudita e já tinha o sido anunciado pelo Remo no início da temporada, porém o jogador teve problemas com o seu visto e não pôde retornar ao Brasil e teve que cumprir o restante do contrato pelo clube árabe.

O duelo entre Remo e Cruzeiro, válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, ocorre nesta terça-feira (19), às 21h30, no Estádio Baenão. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.