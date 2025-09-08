Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B Novorizontino e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 08.09.25 18h30 Novorizontino soma 5 pontos a mais que o Atlético Goianiense na Série B (Ozzair Jr./ Novorizontino) Novorizontino x Atlético GO disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Atlético GO ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Novorizontino é o 8° colocado da Série B e acumula 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição. Já o Atlético soma 7 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Novorizontino x Atlético-GO: prováveis escalações Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Jean Irmer e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas. Técnico: Enderson Moreira. Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert; Jean Dias e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Atlético Goianiense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Atlético-GO Novorizontino campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Campeonato Brasileiro Série B Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B Cuiabá e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.09.25 19h00 JOGO AMISTOSO Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B Novorizontino e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.09.25 18h30 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Israel x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa Israel e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22