Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B

Novorizontino x Atlético GO disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o 8° colocado da Série B e acumula 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição.

Já o Atlético soma 7 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Novorizontino x Atlético-GO: prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Jean Irmer e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas. Técnico: Enderson Moreira.

Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert; Jean Dias e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 19h30