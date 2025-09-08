Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B

Novorizontino e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Novorizontino soma 5 pontos a mais que o Atlético Goianiense na Série B (Ozzair Jr./ Novorizontino)

Novorizontino x Atlético GO disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Novorizontino x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o 8° colocado da Série B e acumula 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição.

Já o Atlético soma 7 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Novorizontino x Atlético-GO: prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Jean Irmer e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas. Técnico: Enderson Moreira.

Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert; Jean Dias e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA
Novorizontino x Atlético Goianiense
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Atlético-GO

Novorizontino

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano

As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos

08.09.25 19h26

Campeonato Brasileiro Série B

Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B

Cuiabá e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

08.09.25 19h00

JOGO AMISTOSO

Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B

Novorizontino e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

08.09.25 18h30

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Israel x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Israel e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vai voltar?

Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9)

08.09.25 10h05

Futebol

Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos

08.09.25 10h18

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

08.09.25 7h00

Futebol

Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE

Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano

08.09.25 11h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda